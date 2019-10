La vita segreta del miglior amico dell'uomo

Il libro di questa settimana s'intitola Senza guinzaglio: la vita segreta dei cani del famoso vignettista Rupert Fawcett.

L'autore illustra nel miglior modo come i cani ormai sono entrati a pieno titolo nelle nostre famiglie, assorbendone anche le manie e le nevrosi dei loro amici a 2 zampe. Pagina dopo pagina, vignetta dopo vignetta vengono descritti in modo divertente cani che prendono il possesso del divano o del letto del loro padrone-umano, cani sull'orlo di una crisi di nervi che si confidano con altri amici cani o con lo psicologo canino, cani che frequentano corsi speciali tenuti da altri cani, e così via.

Esilaranti fumetti, vignette essenziali che illustrano, appunto, la vita segreta dei cani, prendendo in giro, con ironia, il miglior amico del cane: l'uomo! I veri protagonisti di questa raccolta sono i cani di tutti i tipi, di qualsiasi aspetto, taglia, razza ed età, ma anche i loro padroni. Questo bel libro è una splendida raccolta di fumetti che piacerà non soltanto a chi ama i cani e ne possiede uno o più di uno, ma anche a chi non ne ha. (A.Ben.)

Martedì 15 Ottobre 2019, 05:01

