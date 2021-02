«La vita è il viaggio tra la punto di partenza e la meta. E io ho spesso dimenticato di godermi quel viaggio». Alessio Bernabei esce oggi con un nuovo brano, Everest. Il cantautore di Tarquinia, classe 1992, torna a fare musica dopo tre anni, a parte la parentesi del singolo in radio Trinidad della scorsa estate. Ex frontman dei Dear Jack con cui vince ad Amici di Maria de Filippi il premio della critica, i live allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano, l'Arena di Verona, due Festival di Sanremo, di cui l'ultimo da solista con Noi siamo infinito, prende spartiti e testi e si chiude in studio. «Sono un po' frastornato da questi mesi di pandemia, come tutti. Ho trascorso il primo lockdown a Milano. Mi ero ridotto come Tom Hanks in Cast Away (ride, ndr), ma ho preso quello che di positivo si poteva prendere».

Che sarebbe?

«Mi sono avvicinato alla spiritualità. Mi sento cresciuto, mi sono allontanato da una casa discografica che non mi capiva abbastanza in un momento in cui non sapevo nemmeno io chi fossi e cosa volessi. Ora ho l'esigenza di far sentire le mie nuove emozioni attraverso le canzoni. Ho scritto un po' di brani». (R. Vec.)

L'intervista integrale su Leggo.it

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA