La vita di Sfera Ebbasta in un film su Amazon

Uscirà a mezzanotte su Amazon Prime, in 5 lingue e in tutto il mondo, il docufilm che racconta la vita di Gionata Boschetti, il rapper partito dalla periferica Cinisello Balsamo e con il sogno di conquistarsi un posticino internazionale pur rappando in italiano. In arte, Sfera Ebbasta. Diretto da Pepsy Romanoff (lo stesso regista dei concerti di Vasco) e intitolato Famoso, anticipa l'album omonimo che uscirà il 20 novembre. Durante la presentazione, Sfera Ebbasta era assente. Al posto suo, il produttore Charlie Charles, il manager Shablo e tutto l'entourage. La strage di Corinaldo nel film è trattata dopo i titoli di coda, con un omaggio live dal Forum di Assago. Annunciate le due date live a Milano a settembre 2021, mentre la sua città natale ospiterà l'installazione Famoso: A Visual Story. (R. Vec.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 05:01

