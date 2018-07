La vita di Cross: un patto non scritto

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il libro di questa settimana s'intitola Attraverso i miei piccoli occhi del giovane scrittore basco Emilio Ortiz, amante del narrare e scrivere delle storie ma è cieco dalla nascita.In questo bellissimo scritto Emilio decide di mettersi nell'ottica del suo cane per costruire una critica alla società nella prospettiva, molto più semplice e concreta, di un'altra specie.Il protagonista si chiama Cross ed è un simpatico Golden Retriever allegro e leale, addestrato per aiutare alcuni uomini a muoversi in un mondo che da soli non possono vedere, per essere il loro sguardo.Sin dal primo momento in cui viene affidato a Mario, un ragazzo cieco, l'esistenza di Cross cambierà per sempre attraverso un patto non scritto e irrevocabile: amerà il suo padrone per tutta la sua vita e sopra ogni cosa. Con questo racconto l'autore ci porta la sua testimonianza che la differenza tra umani e animali non sta nelle apparenze ma nel loro sguardo sulla vita. (A.Ben.)riproduzione riservata ®