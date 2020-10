La vita come un romanzo, che dura ancora, imprevedibile, dopo 60 anni. Diego Armando Maradona da Villa Fiorita, Lanus, è il più forte calciatore di sempre. Un argentino che sembra napoletano, anzi lo è; è pure diventato cittadino onorario nel 2017. Alle sue squadre ha dato gioia e vittorie. Un Mondiale e un secondo posto (quelle delle notti magiche 90) con l'Argentina; due scudetti e una Coppa Uefa con il Napoli. Ha scelto di vincere con squadre che non sempre (anzi quasi mai) erano le più forti. Eppure lo ha fatto e segnato pure oltre 500 gol. Lui, il D10S, amato fino alla follia da tifosi e da compagni di squadra, detestato da dirigenti e potenti. Allena oggi il Gimnasia in Argentina e il club è diventato famoso quasi come il Real Madrid. E' stato squalificato per doping, si è drogato, è caduto ed è resuscitato. Se ami il calcio ami Maradona. E chi è senza peccato scagli la prima pietra... (Marco Lobasso)



