La visita finiva in molestie: l'infettivologo è uno stalker

È stato arrestato e si trova ora ai domiciliari con l'accusa di avere abusato di sei pazienti Marco D'Annunzio, dirigente medico infettivologo di 43 anni al centro Crh-Mts, dell'Ats città metropolitana di Milano: l'ambulatorio si occupa delle malattie a trasmissione sessuale.

Non gli è bastato dimettersi. Secondo il gip Giulio Fanales, vista la «spregiudicatezza» di D'Annunzio e la sua «assenza di scrupoli», «ben potrebbe» abusare di altre ragazze. Anzi, c'è il «grave pericolo» che episodi simili si ripetano «ogniqualvolta l'indagato si trovi di fronte ad una paziente di sesso femminile». Motivo per cui l'infettivologo è sospettato di aver commesso molte più delle sei violenze sessuali che gli addebitano: la pm Alessia Menegazzo invita potenziali vittime di D'annunzio a rivolgersi allo 0254332520.

Lo schema delineato dagli inquirenti era sempre lo stesso. Il medico, secondo l'accusa, sceglieva ragazze preoccupate per la propria salute e fragili. Inizialmente offriva sostegno psicologico perché cominciassero a fidarsi di lui, si faceva dare il loro numero telefonico e poi iniziava ad approfittare di loro. Le chat di WhatsApp prendevano un carattere erotico, le visite «si trasformavano in violenze, anche a parole».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2022, 05:01

