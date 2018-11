La Virtus Roma vince ancora e vola da sola in vetta all'A2

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio FabbriROMA - C'è una squadra sola al comando del girone Ovest della A2: la Virtus Roma. La formazione di Bucchi non vuole fermarsi ed a Capo d'Orlando, nell'ennesima sfida di alta classifica, ha infilato la quinta vittoria di fila passando 89-95. Se con Casale il successo era nato dalla difesa in terra di Sicilia a brillare è stato l'attacco. Sei uomini in doppia cifra: Chessa (19), Moore (18), Sims (11), Landi (13), Baldasso (10) e Alibegovic (19). E il ragazzino bosniaco brilla nel grande pomeriggio di squadra con l'immacolato 8/8 dal campo (5/5 da due, 3/3 da 3) sporcato solo dallo 0/2 in lunetta. Ora bisognerà tenere alta l'attenzione in vista della sfdia di domenica contro Trapani nel gruppo delle terze a 8 punti.Intanto, nell'anticipo di sabato la Leonis Eurobasket ha sconfitto 90-73 Legnano.