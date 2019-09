La Virtus resta al palo: Brindisi passa 63-87 al PalaEur

Fabrizio Fabbri

ROMA - Resta zavorrata in fondo alla classifica la Virtus Roma che dopo un esordio, seppur con sconfitta, a Bologna contro la Segafredo, è crollata nel giorno del ritorno in A al PalaEur travolta dalla Happy Casa Brindisi. 63-87 l'eloquente finale per i pugliesi in controllo della gara fin dalla palla a due. Gli uomini di coach Bucchi hanno pagato, tra le altre cose, ancora una volta le rotazioni corte: fuori Kyzlink per problemi alla schiena e con un Dyson ancora a mezzo servizio reduce dallo stop per il fastidio alla coscia sinistra. Partita indirizzata dalla partenza forte dei pugliesi nel primo quarto quando, con sei uomini a referto, hanno toccato il +17 sull'8-25; Roma ha provato a rispondere con Jefferson senza però incidere sullo scarto (27-43 all'intervallo). Nel terzo quarto gli ospiti con Banks e l'ex Brown raggiungono il massimo vantaggio sul +29 (34-63) chiudendo di fatto la partita nonostante il tentativo di recupero della Virtus fermatasi però non oltre il -18 (51-69) in apertura dell'ultimo periodo. Il divario si riallarga negli ultimi minuti di partita fino al 63-87 finale. Tra i capitolini 18 punti di Buford e 10 di Jefferson. Domenica si torna all'Eur, alle 12, contro Cremona.

