La Virtus di nuovo in fuga Agrigento battuta 91-81

Fabrizio Fabbri

ROMA - Torna finalmente al successo la Virtus Roma che con tre giornate da disputare nel campionato di A2 di basket si trova nuovamente solitaria in vetta al girone Ovest con due lunghezze di vantaggio su Capo d'Orlando, con cui ha lo scontro diretto a favore, che ha riposato per la nota vicenda Siena. 91-81 su Agrigento con il destino di nuovo nelle proprie mani per la promozione diretta. Eccellente prova tra i capitolini di Amar Alibegovic (19 punti e 3 rimbalzi) e del solito Henry Sims (18+9). Ancora una volta tanta fatica per Nic Moore che ormai da qualche domenica fatica a dettare il giusto ritmo alla squadra. Domenica la squadra di Bucchi gioca a Treviglio e vincere potrebbe dire poter festeggiare la risalita una settimana dopo in casa contro Scafati. Sconfitta per l'Eurobasket a Rieti superata 71-55. Intanto dopo dieci anni di assenza la massima serie accoglie nuovamente una grande. La Fortitudo Bologna sconfiggendo in casa Ferrara 91-79 ha conquistato con largo anticipo il pass per la A. Un risultato inseguito spesso nelle ultime stagioni ma sempre sfuggito e che ora porta la firma di un ex Virtus Roma, coach Antimo Martino, capace di regalare lo storico risultato alla Effe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA