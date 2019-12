La Virtus a Varese crolla e imbarazza

Più qualità, più gambe, più profondità nel roster. Ecco spiegato il motivo del pesante 99-69 subito dalla Virtus Roma a Varese, seconda sconfitta di fila dopo quella di domenica scorsa in casa contro Treviso. Partita durata 6' quando sul 16-17 i lombardi hanno piazzato un devastante 20-2. Migliori marcatori per la Virtus Jefferson e Buford con 15 punti ciascuno. «Il concetto è molto semplice ha commentato il tecnico dei romani Piero Bucchi - ci dobbiamo chiudere in palestra e lavorare molto duramente per recuperare quell'intensità che non abbiamo più da qualche tempo. Questo ovviamente al di là dei meriti di Varese che ha fatto la partita che ci aspettavamo, è una squadra che si vede è in grande ritmo, quello che a noi invece adesso manca».

(F.Fab.)

Lunedì 2 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA