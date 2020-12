La violentano in tre sotto casa A 17 anni salvata da un vicino

Emilio Orlando

A diciassette anni aveva ucciso un uomo in Sicilia ed era già libero. E sabato sera, con due complici - un marocchino ed un iracheno - ha violentato una diciassettenne. La ragazza era appena scesa dal treno alla stazione di Valmontone: qui i tre l'hanno seguita fin sotto casa. Stava per aprire il portone quando si è sentita in trappola: il branco l'ha immobilizzata, palpandola nelle parti intime. Due abusavano di lei e il terzo li incitava.

Ma la ragazza ha avuto la forza di reagire, urlando e attirando l'attenzione di un vicino che è riuscito a salvarla dando l'allarme alle forze dell'ordine. In pochi minuti la volante del commissariato di Colleferro ha soccorso la vittima, che durante la denuncia ha riconosciuto le foto dei tre violentatori. I loro volti erano già archiviati negli schedari fotografici dei pregiudicati della zona.

Tre balordi con al spalle precedenti per furto, rapina, ubriachezza molesta ed estorsioni, che bivaccano attorno all'area della stazione del paese. Tra gli arrestati oltre al ventenne Zakaria Er Rami ed il ventottenne Arshad Saleh, c'è anche Massimiliano Bennici di 27 anni che, nel 2010 uccise a Siracusa a colpi di pistola nel corso di una guerra di mafia, Vito Grassi, affiliato alle famiglie criminali Attanasio-Bottaro.

Bennici che, all'epoca dell'omicidio aveva diciassette, è considerato dagli investigatori un fiancheggiatore del clan siracusano Borgata. Sono in corso le indagini della polizia per ricostruire i legami malavitosi dei tre: in particolare la gang potrebbe esser responsabile di altri episodi di violenza denunciati nella zona.

« La nostra è una condanna ferma - ha sottolineato il sindaco di Valmontone, Alberto Latini- ribadiamo tutta la vicinanza e l'aiuto alla ragazza, anche nelle spese legali che dovrà sostenere». Un reazione arriva anche da Mino Massimei dell'Arci: «La mancanza di spazi di aggregazione e di socialità acuisce questi fenomeni violenti. I paesi della provincia devono affrontare anche le prossime sfide legate alla solitudine ed alle problematiche economiche».

