La vettura sbanda nello scontro e uccide un passante a Torraccia

Prima il violento scontro tra due auto in strada, poi una delle due vetture che carambola e finisce sul marciapiede, travolgendo e uccidendo una donna di 77 anni. Questa la dinamica, ricostruita dopo le prime indagini, di un incidente mortale avvenuto ieri mattina nella zona di Torraccia, all'estrema periferia del quadrante nord-orientale di Roma.

Intorno alle 11, una Ford Fiesta e una Toyota Auris si sono scontrate all'altezza del civico 132 di via Donato Menichella: un impatto così forte da generare una carambola e far finire una delle due auto sul marciapiede, centrando in pieno la 77enne Rosa T., che era appena uscita da un bar dopo aver fatto colazione. Per l'anziana non c'è stato nulla da fare: i medici del 118, arrivati dopo pochi minuti, hanno tentato invano di rianimarla, ma si sono dovuti arrendere. Sul posto sono arrivate anche tre pattuglie dei vigili urbani del gruppo Tiburtino: la Polizia Locale di Roma Capitale ha sequestrato le due auto coinvolte nell'incidente e, dopo aver chiuso la strada per i rilievi, ha già avviato le prime indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. I conducenti delle due auto, invece, sono stati portati all'ospedale Pertini per accertamenti.(E. Chi.)

