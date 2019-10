La vendemmia atterra a Fiumicino In aeroporto le degustazioni di vino

Sofia Unica

Il buon gusto condiviso grazie all'abbinamento vino e moda: fino a domani per i passeggeri, all'aeroporto di Fiumicino, sarà possibile degustare alcuni dei vini delle più prestigiose cantine vinicole italiane associate al Comitato dei Gran Cru d'Italia.

L'opportunità grazie alla terza edizione de la Vendemmia di Roma, l'evento, alla terza edizione, che coniuga lusso e degustazioni di qualità, nato come versione capitolina del format milanese di Via Monte Napoleone, in corso dal 14 al 20 ottobre nel centro storico della Capitale tra Via Condotti, Piazza di Spagna, Via Borgognona, Piazza San Lorenzo in Lucina, Via Bocca di Leone, Piazza San Lorenzo in Lucina e Via Fontanella Borghese. Quest'anno anche lo scalo della Capitale si propone come tappa fondamentale del viaggio all'insegna del buon gusto. Protagonisti una decina dei negozi esclusivi all'interno del Tax Free Mall , nel Terminal 3, dedicato ai voli extra Schengen, 10000 metri quadrati che ospita il meglio del Made in Italy in termini di offerta food e abbigliamento.

Proprio a Roma è in programma l'evento clou della Vendemmia, con coinvolte oltre 80 fashion boutique del Madre in Italy, per presentare le ultime collezioni e far conoscere e degustare alcune tra le più prestigiose cantine vinicole italiane. Alla proposta capitolina, si sono aggiunti quindi i brand del lusso di Fiumicino grazie ad un accordo siglato con Aeroporti di Roma del Gruppo Atlantia per organizzare la Vendemmia nel Terminal E adattando il format e portando così il numero dei marchi del lusso aderenti a oltre 100.

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

