La valanga Inter resta in scia, il Milan si salva al 94'

ROMA - L'Inter resta in scia delle grandi. Lo fa con una prova maiuscola al Meazza contro il fanalino di coda Brescia, battuto con un pesantissimo 6-0 (Young al 5', Sanchez su rigore al 20', D'Ambrosio al 45'; Gagliardini al 52', Eriksen all'83', Candreva all'88' ). In classifica, dopo 29 turni, la squadra di Conte sale a 64 punti, a quattro dalla seconda Lazio (68) e a otto dalla capolista Juve (72). «Mi è piaciuto l'atteggiamento, la squadra non si è mai fermata ha detto a fine gara Antonio Conte -. Bravi anche a non subire gol. Lautaro? Da un punto di vista dell'impegno, a Lautaro non gli si può rimproverare nulla. Viste le occasioni, meritava di segnare. Io sono comunque sereno». La missione quasi impossibile continua.

Il Milan si salva per un soffio a Ferrara con la Spal (2-2). Va sotto 2-0 con le reti di Valoti al 13' e di Floccari al 30'. Nella ripresa, con dentro Ibra, cerca il recupero, accorcia le distanze con Leao al 79', poi evita il ko contro l'ultima in classifica al 94' grazie a un autorete di Vicari. La squadra di Pioli, comunque, esce ridimensionata da Ferrara.

Gli altri risultati. Bologna-Cagliari 1-1 (Barrow al 45', Simeone al 46'); Fiorentina-Sassuolo 1-3 (Defrel 24' rigore e 36', Moldor 61', Cutrone al 90'); Lecce-Sampdoria 1-2 (Ramirez rigore al 40' e al 75', Mancosu rigore al 50'); Verona-Parma 3-2 (14' Kulusevski, Di Carmine al 45', Zaccagni al 54', Gagliolo al 64', Pessina all'81').

Stasera le ultime due partite della giornata, Roma-Udinese in programma alle 21,45 su Sky e la supersfida tra Atalanta e Napoli a Bergamo, sempre alle 21,45 ma su Dazn. Poi da sabato 4 luglio è già tempo di 30° turno.

La classifica (dopo 29 giornate): Juventus 72, Lazio 68, Inter 64, Atalanta 57; Roma 48; Napoi 45, Milan 42, Parma e Verona 39, Cagliari 38, Bologna 37, Sassuolo 34, Fiorentina e Torino 31, udinese 8, Sampdoria e Genoa 26, Lecce 25, Brescia e Spal 18. Roma, Udinese, Atalanta e Napoli una partita in meno.

