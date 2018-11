La Ue accusa l'Italia: «Ultima per crescita, il debito salirà al 2,9%»

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Altro che crescita dell'1,5% e deficit al 2,4%. Secondo la Commissione Europea, che ha rivisto le stime sui conti italiani, il nostro Paese registrerà nel 2019 una crescita solo dell'1,2% (maglia nera in Europa), mentre il rapporto deficit/Pil nel 2019 salirà al 2,9% a causa delle misure programmate dalla legge di Bilancio. Specie per reddito di cittadinanza e riforma Fornero. Ancora peggio la previsione per il 2020, che vede il Pil all'1,3% e il rapporto defcit/Pil sforare il famoso tetto del 3%. Fosca anche la previsione del Fondo monetario internazionale: le tensioni sui titoli di Stato italiani, per ora contenute potrebbero in futuro provocare un rischioso e notevole contagio.Il Governo però difende la manovra. «Le previsioni Ue sottovalutano la nostra manovra», dice il premier Giuseppe Conte. Stessa valutazione del ministro dell'Economia Giovanni Tria («Un errore»), assicurando che verrà rispettato il limite del 2,4% del rapporto deficit/Pil. Ma al di là dell'ennesimo braccio di ferro fra Roma e Bruxelles, se l'Italia davvero crescerà meno della metà degli altri Stati europei il futuro potrebbe diventare oscuro. Per questo il presidente della Repubblica ha lanciato il suo appello a «non perdere di vista il bene comune né il domani di chi verrà dopo di noi». Intanto nella discussione sul Decreto fiscale, la Lega ha chiesto con un emendamento di estendere la sanatoria anche alle entrate comunali; come l'Imu, la Tasi o l'imposta sulle insegne.riproduzione riservata ®