La truccatrice youtuber più famosa del mondo, Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp, è sbarcata a Roma. Ha aperto i battenti nei giorni scorsi il primo ClioPopUp, all'insegna del rosa, in via Belsiana, a due passi da Via dei Condotti e Piazza di Spagna. Il temporary store resta aperto fino al 28 novembre, e sarà di sicuro la nuova mecca delle beauty addict. Qui ci sono tutti i best seller della Zammatteo, dai rossetti agli ombretti, dai fondotinta agli eye-liner. Tra questi i rossetti cremosi matt CreamyLove, i rossetti liquidi no transfer LiquidLove, la palette di ombretti FirstLove e il mascara DarkLove. E anche sette nuovi arrivi, ovvero tre nuove colorazioni per i CreamyLove e altre quattro per i LiquidLove. Per l'occasione è stato lanciato il sito dedicato ai temporary a marchio ClioMakeUp, www.cliopopup.com, dove seguire tutte le novità del marchio e altre aperture di temporary in giro per il mondo.