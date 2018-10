LA TRATTATIVA

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il bilancio di Ama «entro breve verrà approvato». Lo ha annunciato il presidente dell'azienda Lorenzo Bagnacani. Il nodo del bilancio aziendale si trascina da tempo a causa della verifica su alcune partite e la sua mancata approvazione ha di recente bloccato anche l'ok al consolidato di Roma Capitale atteso entro il 30 di settembre. Tale circostanza ha allarmato molto i sindacati del settore (nello specifico Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel) che hanno già proclamato per il 22 di ottobre uno sciopero in Ama preceduto da diverse assemblee dei lavoratori.Una mobilitazione, che vista la situazione già critica dei rifiuti in città, si vorrebbe evitare. «È stata fatta un'operazione chiarezza. Ritengo che ormai siamo nella fase finale, il bilancio entro breve verrà approvato», ha spiegato Bagnacani. Che ha negato contrasti con l'amministrazione capitolina: «Sul bilancio di Ama oggettivamente c'è un ritardo inconsueto», ma «è un bilancio molto complicato con partite storiche che riguardavano anche altre gestioni. Io sono alla guida di questa azienda e non ci sono contrasti con nessuno. Voltiamo pagina e andiamo avanti».