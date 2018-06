La tradizione e il futuro: la moda non si ferma mai

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Herno e Moncler, una festa di compleanno e un nuovo corso.Herno ha spento 70 candeline con la Library, ovvero l'installazione alla Leopolda per ripercorrere la storia di un marchio tutto made in Italy. «Ho fatto il primo Pitti a 17 anni, nel 78, oggi sono onorato di esserne presidente e di festeggiare qui i 70 anni dell'azienda - racconta Claudio Marenzi - fondata da mio padre e mia madre, che io negli ultimi anni ho rivoluzionato ma rifacendomi alla tradizione, perché siamo manifatturieri da 70 anni ed è un valore da rimarcare». Nella Library tra video, musica e cascate d'acqua fanno mostra di sé i pezzi culto Herno: dall'impemeabile anni 50 (l'imper) al cappotto cashmere double fino ai capi ultraleggeri ed ecosostenibili contemporanei. Moncler Genius ha presentato la 7 Fragment Hiroshi Fujiwara del musicista, produttore e hip hop dj giapponese. La collezione è stata divisa in due parti: la prima è caratterizzata da riferimenti musicali come la parola (e il mondo) backstage che domina sul retro di alcuni capi, mentre l'iconico tessuto imbottito Moncler, unito a una giacca jeans, diventa protagonista di un abito. La seconda parte arriva a dicembre. (P.Pas.)riproduzione riservata ®