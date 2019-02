La Toscana dice sì, meta preferita per le nozze

È la Toscana la regina del Wedding Tourism in Italia. A decretarlo i dati presentati alla Bit di Milano dalla stesa Regione Toscana, che vede Firenze sul podio delle sue mete preferite, seguita da Fiesole e Certaldo, poi Greve in Chianti e Cortona. Tra 2014 e 2018, dice Alessandro Tortelli, direttore scientifico del Centro Studi Turistici di Firenze, «Sia gli arrivi che le presenze hanno fatto registrare aumenti a doppia cifra, rispettivamente +42,2% e +34,8%, con un trend di crescita medio annuo pari al +9,2% e al +7,8%». Alla Toscana, con il 31,9% delle preferenze, va il podio dunque, ma sono tante le regioni che attirano le coppie come teatro per il sì. Dalla BMII Borsa del Matrimonio in Italia, eventoB2B di settore, è emerso che l'Italia è la meta per le nozze più ambita d'Europa: il giro d'affari è stimato in 440 milioni di euro, con oltre un milione di presenze. Secondo il rapporto Destination Wedding in Italia, curato dallo stesso Centro Studi Turistici, tra le regioni più amate vanno annoverate anche Lombardia, con 16%, Campania, con 14,7%, Veneto, 7,9%, e Lazio, con 7,1%. Vantano un primato pure Puglia, Sicilia e Calabria, dove si tengono i matrimoni più sfarzosi. I fidanzati che scelgono di celebrare le nozze in Italia vengono prevalentemente dalla Gran Bretagna, con il 27,6% dei casi, e dagli Stati Uniti, con il 21,2%. Seguono Australia, con l'8,9%, Germania, con 5,3%, e Canada, con 4,5%. Tra le città più ambite, stando alle scelte fatte da molte coppie vip, Firenze - qui il matrimonio di Kanye West e Kim Kardashian - ma anche Roma e Venezia, dove si sono sposati George Clooney e Amal Alamuddin. Piacciono pure Costiera Amalfitana e lago di Como.(V. Arn.)

