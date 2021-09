LA TOP 100 DI TIME

Mario Draghi nella lista delle 100 persone più influenti al mondo stilata ogni anno da Time. Il presidente del Consiglio, che è alla sua terxza volta nella classifica, è l'unico italiano presente, inserito nella categoria «Leaders» insieme al presidente statunitense Joe Biden, alla sua vice Kamala Harris, all'ex presidente Usa Donald Trump, al primo ministro indiano Narendra Modi, al capo di Stato cinese Xi Jinping e ad altri 14 politici.

Il profilo di Draghi è stato scritto dalla segretaria al Tesoro statunitense, Janet Yellen: «Gli Stati Uniti sono grati di avere Mario di nuovo come partner». «Mario sta guidando la sua nazione attraverso la pandemia con intelligenza, sostenendo una veloce campagna di vaccinazione e misure di sostegno per aiutare le imprese e i lavoratori italiani». Yellen ha poi ricordato il famoso do whatever it takes (fare tutto il necessario, in quel caso per salvare l'euro). «Sono passati nove anni da quel discorso, ma il suo approccio è più rilevante e d'ispirazione che mai».



