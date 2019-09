La terapia che arriva dal mare: c'è la ricerca

PENICHE - Novità nella ricerca sui composti marini dal 16° Simposio internazionale MaNaPro e dall'11° Conferenza europea sui prodotti naturali marini, che si è tenuta a Peniche in Portogallo. L'azienda PharmaMar ha presentato 3 studi sulla scoperta di tre nuove famiglie di composti, che hanno mostrato attività antitumorale in vitro e che saranno valutati in modelli animali, nonché uno studio studio su un nuovo processo di isolamento di batteri (processo DTE diluizione-estinzione). Tra le novità anche 2 anticorpi coniugati (ADC), agenti immunoterapici di nuova generazione, e il composto in fase di sviluppo clinico PM14 contro i tumori al seno, stomaco e sarcoma.

«Il mare occupa tre quarti della superficie del nostro pianeta e in esso vive circa l'80% degli esseri viventi. Qui possiamo trovare la più grande fonte di organismi, che ci permettono di sviluppare nuovi farmaci per combattere ogni tipo di malattia», afferma José María Fernández, Presidente di PharmaMar. (A.Cap.)

Mercoledì 11 Settembre 2019, 05:01

