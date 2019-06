LA TANGENZIALE FA ACQUA

Enrico Chillè

Una giornata da incubo per tutti gli automobilisti romani che si spostano lungo la Tangenziale Est. Un ingente allagamento, infatti, ha reso impraticabile le gallerie della Nuova Circonvallazione Interna, in entrambe le direzioni, a partire dalle 8 di ieri. I disagi permangono: per risolvere il problema, infatti, la galleria tra via Nomentana ed il bivio per l'A24 è destinata a rimanere chiusa per circa una settimana, col traffico deviato sulle strade locali.

Tutto è iniziato prima delle 8 di ieri mattina, quando alcuni automobilisti si sono ritrovati nella galleria allagata, in entrambe le direzioni. In pieno orario di punta, sulla Tangenziale Est si sono subito formate lunghe code, incrementate poi dall'intervento di diversi uomini della Polizia Locale di Roma Capitale, intenti a bloccare e deviare il traffico, e di quelli del Gruppo Pronto Intervento Traffico (GPIT).

Le gallerie interessate dall'allagamento, per consentire l'intervento e la riparazione, sono state chiuse in entrambe le direzioni, con pesanti ripercussioni sul traffico: dalla Galleria Giovanni XXIII fino allo svincolo per l'A24, passando per via Salaria, migliaia di auto sono rimaste bloccate per quasi un'intera giornata.

Solo dopo qualche ora, la galleria in direzione del Foro Italico è stata riaperta. Più grave la situazione del tunnel in direzione di San Giovanni, quello immediatamente interessato dall'allagamento. La galleria è ancora chiusa e lo resterà anche nei prossimi giorni: si preannunciano nuovi, interminabili disagi per gli automobilisti romani, che dovranno fare i conti con percorsi alternativi e possibili, lunghe code.

Giovedì 6 Giugno 2019, 05:01

