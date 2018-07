Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La super band formata dall'attore Johnny Depp, dal musicista e attore Alice Cooper e dalla chitarra solista degli Aerosmith, Joe Perry arriva al Parco della Musica come appuntamento esplosivo del calendario di Rock in Roma con la coproduzione di Roma Summer Fest. Una storia di amicizia, di qualche schitarrata insieme, diventata uno show intimo per le famiglie e gli amici al Roxy theatre di Los Angeles, fino all'album di debutto - nel 2015 - The Hollywwod Vampires, caratterizzato dal singolo Bad As I Am (per non smentire la fama di cattivi ragazzi che i componenti del trio hano), ma anche le interpretazioni di grandi classici come My Generation, Whole Lotta Love, passando per il medley School's Out/Another Brick in the Wall. All'esordio Depp descrisse i loro live così: «Rimbomberanno tuoni nelle orecchie e ci potrebbe essere del sangue che goccia fuori dalle orecchie». E gli show successivi, fino al prossimo - confermati da un tour trionfale del 2017 - promettono un energetico concerto rock non-stop.