La sua maglia è una miniera d'oro

TORINO - È diventata un vero e proprio oggetto di culto, la maglia bianconera di Cristiano Ronaldo. Uno status symbol, un must per il popolo juventino, che intanto attende l'uscita sul mercato della seconda e terza casacca. Il boom delle vendite prosegue, impazza.Secondo i primi dati, non confermati dalla Juventus, sarebbero almeno 300 mila i nuovi tifosi di CR7 che si sono assicurati la sua maglia. Cifre impressionanti, se si considera che per la divisa authentic - la più simile a quelle indossate dai calciatori della Juve -, con nome e numero stampati, fino a qualche giorno fa servivano ben 149,95 euro, ora scontati a 137,45 euro. Con un conto della serva, l'incasso supererebbe i 40 milioni vale a dire un anno abbondante d'ingaggio pagato. Cifre impressionanti se si considera che l'anno scorso la Juventus ha venduto un totale di circa 410 mila maglie.Al netto degli store ufficiali, dove la scorsa settimana ne stampavano addirittura una al minuto immatricolata Ronaldo 7, on line è possibile soltanto preordinare l'ambita casacca, con consegna che potrebbe slittare fino a settembre. Affari d'oro anche per le bancarelle, ieri appostate fuori dallo Stadium, tutte rifornitissime di t-shirt tarocche del fuoriclasse portoghese. Da loro, con una trentina di euro, l'affare è fatto. La Juve potrebbe però presto passare alle vie legali, per tutelare il suo enorme business.(T.Orm.)riproduzione riservata ®