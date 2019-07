La sua Aida sarà di una semplicità esagerata, come silhouette disegnate, parola di Denis Krief , francese e cittadino del mondo, a cui toccherà questa sera affrontare l'opera - icona di Verdi, la più conosciuta al mondo, e il pubblico di Caracalla. Nessun esotismo, né animali veri, piuttosto uno studio approfondito delle psicologie e delle interazioni tra i personaggi. Salvo il finale, il Trionfo, per il quale c'è solo da eseguire l'eccelso tracciato verdiano. Per Jordi Bernàcer, sul podio dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma si tratterà di una prima molto speciale. Aida è molto difficile dal punto di vista musicale. Non c' è un ruolo semplice. È un mix di tensione ed energia, di scene corali e intime». Il cast vedrà alternarsi Vittoria Yeo e Serena Farnocchia (Aida), Alfred Kim e Diego Cavazzin (Radamès), Judit Kutasi e Silvia Beltrami (Amneris). Oggi, domani, sabato, domenica e 12, 13, 18, 24, 31 luglio, 3 agosto, ore 21, operaroma.it.(S. Cig.)

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

