LA STRAGE DEI RAPPER

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rita VecchioROMA - XXXTentacion non canta più. A chiudere la bocca per sempre al rapper americano di Look at Me! una scarica di piombo. Jahseh Onfroy (questo il suo vero nome) è stato ucciso lunedì nei pressi di un negozio di articoli sportivi a Deerfield Beach, in Florida. Nonostante il grande successo, aveva solo 20 anni. I video in diretta girati subito dopo l'omicidio sono stati condivisi sui social e mostrano il suo corpo accasciato al posto di guida. Secondo le prime indiscrezioni protagonisti dell'agguato sarebbero due uomini di carnagione nera ma con il volto coperto con una maschera rossa. Erano circa le 4 (le 22 in Italia) quando i killer sono entrati in azione. A confermare la notizia è stato il dipartimento dello sceriffo della contea di Broward, lo stesso che offre la ricompensa di $ 3,000 a chi può aiutarli. E incredibilmente la stessa sorte, poche ore dopo a Pittsburgh, è toccata a Jimmy Wopo, rapper emergente americano di Elm Street e First Day Out.Ma Wopo e XXX sono solo gli ultimi due di una lunga striscia di sangue che ha travolto il ghetto a stelle e strisce. Prima di loro, la storia dell'hip pop piange, tra gli altri, star del rap duro e crudo come TuPac, Notorius B.I.G, Proof. La vicenda di XXX lascia il mondo sbigottito. Nell'ultimo anno e mezzo era diventata una delle figure più controverse della musica. Top in classifica e vita turbolenta: riformatorio a 16 anni, arresto per rapina, processo in corso per violenza contro la ragazza incinta. «Se dovessi morire per una tragica circostanza con i miei sogni irrealizzati - diceva in un video testamento diffuso dai fan dopo la morte - vorrei che i bambini potessero trasformare il mio messaggio in qualcosa di positivo». A marzo, il suo ultimo album, intitolato semplicemente ?. Il singolo SAD! è ai primi posti Global di Spotify. Il suo Instagram è stato ridotto a una sola foto con la scritta LOVE IS WAR. Quello che resta ora è solo la sua musica.riproduzione riservata ®