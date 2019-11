LA STRAGE DEI POMPIERI

Simone Pierini

Un primo boato nella notte. Poi la seconda esplosione, fatale per tre vigili del fuoco. Antonino Candido, 32 anni, Matteo Gastaldo, 47, e Marco Triches, 36, sono morti tra le macerie di una cascina disabitata di Quartagneto, un paese di poco più di mille abitanti nella piana di Alessandria. Altri due colleghi, insieme a un carabiniere, sono feriti, ma non in pericolo di vita. «Sembrava il terremoto» raccontano gli abitanti della zona intorno alla cascina.

È mezzanotte quando l'edifico disabitato salta in aria. La chiamata al 118 e l'intervento immediato. Alle due una nuova esplosione. All'interno però ci sono i pompieri al lavoro per domare le fiamme. La cascina crolla su di loro. «Non so cosa sia successo, non mi ricordo nulla e mi sono ritrovato in terra», racconta Graziano Luca Trombetta, uno dei pompieri ferito nella deflagrazione. Drammatica la telefonata del carabiniere Roberto Borlengo alla centrale operativa: «Manda qualcuno, è esploso tutto, manda tutti, siamo tutti feriti». E poi al collega: «Se mi va mal di ai miei amici che gli voglio bene». Per la procura di Alessandria non è stato un incidente. Il fascicolo, al momento aperto contro ignoti, parla di omicidio plurimo e crollo doloso di edificio. «Tra le macerie - spiega il procuratore capo di Alessandria Enrico Cieri - abbiamo trovato un timer e una bombola di gas. L'esplosione è stata voluta». Tra le ipotesi non si esclude quella di dissidi tra il proprietario dell'abitazione e il figlio, così come la pista legata al risarcimento assicurativo. Il papà del proprietario non ha idea di cosa sia successo. «Mio figlio aveva comprato questa casa alcuni anni fa - le sue parole appena giunto sul luogo - l'ha messa a posto, ha fatto anche due scuderie e ci ha vissuto più o meno fino a due anni fa, poi è andato ad Alessandria dove lavora. Altro non so dire». Un mistero si cela dietro il destino della cascina. «Si sapeva che su quella casa c'era qualche problema. Da due anni non ho più visto i proprietari» racconta Pasquale, un vicino. «Il proprietario? Una persona gentile, ma riservata - aggiunge Flavio - andavamo da lui a fare lavoretti: tagliavamo l'erba, davamo il fieno ai cavalli. Poi è successo qualcosa che non so, e se n'è andato con la famiglia».

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

