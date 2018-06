Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La storica stretta di mano di 13 secondi, uno di fronte all'altro, ha aperto l'atteso summit tra Donald Trump e Kim Jong-un (foto) e chiuso decenni di ostilità tra Stati Uniti e Corea del Nord, iniziati prima della Guerra di Corea (1950-53). Dopo cinque ore di colloqui prima faccia a faccia e poi allargati, Trump e Kim hanno firmato la dichiarazione in cui la Corea del Nord si è impegnata a lavorare per la «completa denuclearizzazione» della penisola coreana, nella cornice di una pace stabile e duratura e con la promessa da parte americana di garanzie sulla sicurezza.Nella cerimonia, officiata con l'ausilio del segretario di Stato Usa Mike Pompeo e della potentissima sorella minore Kim Yo-jong, considerati le vere menti dell'operazione, il leader nordcoreano ha promesso che «il mondo vedrà un grande cambiamento». Il testo offre pochi dettagli su come le parti si muoveranno verso l'obiettivo complesso e ambizioso.