La storia di Roma vista dai... nasoni

La storia (quasi) centenaria di Villa Gordiani raccontata attraverso i nasoni. Sono proprio le tipiche fontane pubbliche romane i massimi testimoni dello sviluppo e della trasformazione di una storica borgata romana. Proprio all'interno del parco, dal 24 al 27 settembre, tutte le sere alle 20.30, si terrà un nuovo capitolo de I nasoni raccontano', lo spettacolo itinerante ideato da Fabio Morgan e scritto insieme a Leonardo Ferrari Carissimi.

I nasoni di Villa Gordiani, negli anni '50, erano l'unica fonte di acqua potabile per gli abitanti della zona e nel corso dei decenni hanno visto passare generazioni su generazioni. Un'occasione, quella dello spettacolo itinerante, per permettere ai più anziani di rivivere il passato e alle nuove generazioni di conoscere la storia di una borgata che ha ispirato Alberto Moravia e Pier Paolo Pasolini. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione (lacittaideale171@gmail.com e 0688971117).(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 05:01

