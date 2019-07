La storia di Leggo e dei FASK si incrocia curiosamente con Amerigo Muzi, il sessantenne che viaggia sui mezzi pubblici dalla periferia in centro, per ballare sulle piazze e sentirsi leggero, è finita nel video della canzone Non potrei mai, nell'ultimo album dei FASK, Animali Notturni. A raccontare il talento di Amerigo sulle pagine di Leggo era stato Michele Bonucci, toccando la sensibilità della band, che ha chiesto ad Amerigo di ballare su una loro canzone. «Bonucci è il mio migliore amico - racconta Guercini - e dopo aver scritto quell'articolo, mi segnalò quella storia (uscita il primo aprile su carta e tuttora isponibile in video, ndr). Abbiamo contattato Amerigo e siamo stati due giorni con lui in giro per Roma. La gente era sempre numerosa intorno a lui. Per noi è stato un onore».(P. Tra.)

Mercoledì 24 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA