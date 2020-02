La storia, con gli scatti dell'incontro tra Nixon e Kruscev, ma anche l'immagine di Jackie Kennedy al funerale del marito. Le personalità iconiche, dal ritratto di Marilyn Monroe a quello di Che Guevara. La leggerezza, culminata nelle molte fotografie dedicate, negli anni, ai suoi cani.

È uno spaccato di storia, personale e collettiva, del Novecento quello proposto nella mostra Elliott Erwitt. Icons, che, fino al 17 maggio riunisce 70 scatti del maestro dell'obiettivo, classe 1928, presso WeGil, hub culturale della Regione Lazio a Trastevere. L'esposizione, promossa da Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea in collaborazione con SudEst57, è curata da Biba Giacchetti che ha selezionato gli scatti con lo stesso Erwitt. Accanto alle fotografie più note, iconiche appunto, non mancano immagini familiari e intime, come quella della primogenita, neonata. Senza trascurare una collezione di autoritratti di Erwitt. Nel percorso pure una sezione documentale con i giornali e le pubblicazioni originali che pubblicarono per la prima volta gli scatti dell'artista.

Largo Ascianghi 5, tutti i giorni 10-19, 6 euro, 3346841506

