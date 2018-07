Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha sostenuto l'esame di maturità con un bellissimo pancione di 9 mesi. Felice e sorridente, con lunghi capelli neri e occhi verdissimi, Martina si è diplomata al liceo artistico Sarandi di via della Cecchina e con lei, a sostenere l'esame, c'era anche Matteo: suo compagno di classe nonché papà del bimbo in arrivo. I due ragazzi sono fidanzati da quasi due anni e, a scuola, hanno ricevuto il sostegno di tutti. Dai compagni di studio ai bidelli, dai docenti alla signora che lavora nel bar interno.«Quando ho saputo di essere incinta racconta la diciannovenne che ha portato all'esame una tesina sulla maternità ho capito subito che avrei tenuto il mio bambino. Si chiamerà Francesco, come Totti. Oggi sono felice e mi dedicherò a lui. Tra un anno, poi, penserò allo studio: voglio iscrivermi all'Accademia delle Belle Arti». Al suo fianco c'è Matteo che, fresco di diploma con una tesina sul calcio e il sogno di diventare giornalista sportivo, non si allontana mai da lei. «I nostri genitori ci stanno aiutando molto raccontano all'inizio la sorpresa è stata tanta, ma poi tutti sono stati felici delle nostre scelte».