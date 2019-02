La stele per le donne cadute? Nel degrado

Valentina Conti

Il monumento in memoria delle donne uccise dai nazifascisti il 7 aprile del 1944 ai piedi del Ponte dell'Industria in VIII Municipio, al quartiere Ostiense, per tutti il Ponte di Ferro, trasformato in una discarica a cielo aperto. Il cuscino di fiori rosso porpora che stacca all'occhio in terra, deposto per onorare l'eccidio rimasto dimenticato per oltre cinquant'anni, avvenuto per rappresaglia contro l'assalto al forno Tesei che riforniva le truppe di occupazione nazifasciste, è nascosto dalla vegetazione incolta debordante. I cespugli secchi invadono l'intera aiuola.

Ma è girando l'angolo, a lato della lapide commemorativa, che lo spettacolo supera davvero l'immaginazione. Su sfondo delle baracche vista Tevere tornate o mai rimosse in mezzo a lamiere e mobili deturpati su cui cade immancabilmente lo sguardo, sotto un mantello di edera che trabocca si apre alla vista una prateria di rifiuti. Plastica, pezzi di metallo, ingombranti e carrelli, avanzi di cibo, persino una tettoia in frantumi insieme a cartoni circondati da cumuli di foglie morte.

E ancora le inferriate delimitanti divelte a ridosso dei muri spaccati; i fiori di campo crescono tra le cataste di sporcizia, vicino al gabbiotto dell'elettricità spuntano sacchi, cartacce e bottiglie, senza ritegno. Un angolo dimenticato, con il monumento che si stenta a riconoscere buttando un occhio in auto sporgendosi dal finestrino, immerso fino al collo nell'oasi di incuria. A cui, del resto, si associano le altre discariche che proseguono indisturbate sotto le scalette di fianco che conducono alla banchina del fiume, in un angolo di storia martoriato dalla tristezza dell'abbandono.

