La squadra olimpica di Fiji è più di una favola. La amano tutti: pur di disputare i Giochi si è imbarcata su una nave cargo, una specie di mega-peschereccio con tanto pesce surgelato a bordo. E' arrivata ai Giochi, ha vinto l'oro del rugby a 7 (dopo il titolo di Rio 2016) ed ora è pronta a ripartire ancora in nave. Un ultimo sacrificio prima della grande festa nel loro piccolo paese in mezzo all'oceano Pacifico, che considera i giocatori del team olimpico degli eroi nazionale per l'incredibile risultato raggiunto. «Per noi c'è amore autentico in ogni casa delle Fiji, la gente ci vuole bene e spero che grazie a noi dimentichi per qualche giorno che c'è ancora la pandemia», ha detto l'atleta simbolo Semi Radrada. E forse è proprio questo il vero significato del loro secondo oro ai Giochi.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA