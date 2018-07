La squadra è volata negli Usa

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Da Balboa Park di San Diego al caldo del Texas, dai grattacieli di Boston a Times Square. È iniziata ieri la lunga tournée americana della Roma che porterà De Rossi e compagni in giro per gli Usa fino al nove agosto. La squadra è partita alle 10,45, venti i tifosi a salutarli a Fiumicino. Tra i più acclamati Schick, e ovviamente Totti alla sua prima tournée da dirigente. In California i giallorossi si alleneranno all'interno delle strutture della Ucsd (University of California San Diego), facendo base al Triton Soccer Stadium. Giovedì (ore 4 italiane) arriva la prima amichevole di lusso dell'International Champions Cup contro il Tottenham. Il 1° agosto (sempre alle nostre 4) la rivincita col Barcellona di Messi in Texas, prima di volare a Boston dal presidente Pallotta per continuare la preparazione atletica. L'otto agosto ci sarà Il Real Madrid a New York (ore 2,05), poi la partenza per l'Italia a 10 giorni dall'inizio del campionato. Ventisei i giocatori convocati da Di Francesco mentre Monchi raggiungerà la squadra solo ad agosto. (F.Bal.)