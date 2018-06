La Spagna a Hierro

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Caos Spagna alla vigilia dell'inizio del Mondiale. La Federazione iberica esonera il ct Julen Lopetegui a poche ore dalla prima partita col Portogallo (arbitra Rocchi), reo dei aver firmato a sorpresa per il Real Madrid destabilizzando l'ambiente, e promuove nel ruolo di nuovo allenatore il direttore sportivo Fernando Hierro. Una decisione improvvisa (senza precedenti al Mondiale) che rende l'inizio del campionato iridato degli ex campioni mondiali in salita e pieno di incertezze. L'annuncio in una autoritaria conferenza stampa del presidente della Federazione spagnola Luis Rubiales, insieme proprio a Lopetegui, che aveva un contratto fino al 2020 prima che Madrid lo scegliesse per sostituire Zidane.A nulla sono valse le pressioni dei capitani Ramos, Iniesta e Silva e dei senatori Reina, Busquets e Piquè: il presidente della Rfef (Real federacion espanola de futbol) non ha cambiato idea e Lopetegui è stato cacciato senza concedergli il diritto di parola, né in conferenza né dopo. «Lopetegui è uno dei migliori allenatori al mondo, sulla scelta del Real Madrid nessuna questione - si è sfogato il presidente federale mentre il tecnico andava via -; ma se vincere conta, conta ancora di più il modo in cui si lavora. E la federazione è stata avvertita dal ct con una telefonata avvenuta 5' prima dell'annuncio del Real. Un professionista non può comportarsi in questo modo».«Ho assistito a ogni allenamento - ha spiegato Hierro alla prima uscita da ct-, la chiave è toccare il meno possibile, in due giorni non si può cambiare nulla e adesso devo pensare solo al Portogallo. Se sarò lo Zidane della Spagna? Ci metterei la firma». Del resto Zizou è stato, come Hierro, assistente di Carlo Ancelotti ai tempi in cui l'attuale tecnico del Napoli guidava il Real. «Il nostro cammino nelle qualificazioni è stato fantastico - ha aggiunto Hierro, cercando di rasserenare l'ambiente - e qui ci sono giocatori di grandissimo livello. Posso guardare tutti negli occhi, e sono tranquillo. Tutto ciò che è successo in queste ore non deve essere una giustificazione per non puntare all'obiettivo per il quale siamo qui, ovvero lottare per il titolo mondiale: abbiamo una grande occasione».