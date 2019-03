La Soprintendenza Speciale di Roma, in occasione dell'iniziativa Io vado al museo, sceglie otto date simboliche per aprire gratuitamente le Terme di Caracalla. Si parte domani, nella Giornata Mondiale dell'Acqua (sono previste anche due visite guidate gratuite, alle 12 e alle 15, da prenotare in biglietteria). L'8 aprile sarà la volta di celebrare i natali di Castore e Polluce; il 21/04 il Natale di Roma; il 2/06 per la Festa della Repubblica e il 29/06 per i Santi Pietro e Paolo. Le Terme saranno visitabili gratuitamente il giorno di Ferragosto (le Feriæ Augustæ). A ottobre ripartiranno le domeniche gratuite (ogni prima domenica del mese, fino a marzo), ma si potrà entrare liberamente alle Terme anche il 4/11 (Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate) e il 17/12 (Saturnalia)

