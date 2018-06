La solitudine fa boom ai tempi dei social

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoLa solitudine e i suoi diversi volti: questa la traccia che ieri ha conquistato i maturandi durante la prima prova scritta di italiano. Oltre il 22% dei 509mila candidati ha scelto infatti la traccia di ambito artistico letterario legata alla solitudine. Eppure, tra le altre tracce proposte dal Miur, erano presenti temi quotatissimi nei pronostici pre-esame come Aldo Moro (scelto solo dall'1,1% degli studenti) e la Costituzione (14,8%), oltre alla traccia sulla massa e l'uso della propaganda in politica a cui si è dedicato il 13% dei candidati. «Temi attuali e vicini ai ragazzi assicurano due studentesse dello storico liceo Tasso di Roma . Li abbiamo trattati in classe durante l'anno perché legati all'attualità, come la traccia sulla propaganda e i populismi, e per le ricorrenze del 40° anniversario dall'uccisione di Moro e del e 70° dalla nascita della Costituzione italiana». Ma non hanno riscosso successo, restando complessivamente sotto la soglia del 30%, superati nettamente dalla solitudine.Una scelta che nell'era dei social fa riflettere: «La solitudine è una condizione in cui i ragazzi si rivedono spiega Maura Manca, presidente dell'Associazione nazionale Adolescenza . Oggi, nonostante si sia sempre connessi, c'è troppa omologazione: così, quando si perdono gli aspetti individuali, nascono i problemi. I ragazzi non si sentono capiti, non riescono ad esprimersi veramente e da qui nasce il senso di solitudine, una condizione interna con cui bisogna inevitabilmente fare i conti. Purtroppo c'è troppa collettività ma poche individualità».Una traccia molto apprezzata, anche dagli studenti del liceo scientifico Righi di Roma: «Non potevo non fare il saggio sulla solitudine spiega un ragazzo, tra i primi ad uscire c'è tanto da dire e tanti di noi sanno cosa significa». Subito dopo la solitudine, si è piazzata al secondo posto con il 18,5% di preferenze l'analisi del testo con un brano di Bassani tratto da Il giardino dei Finzi-Contini: «Un libro bellissimo che ho letto non più di un anno fa racconta una dei 21mila candidati milanesi, fuori dal liceo classico Manzoni . In molti hanno scelto anche la traccia sulla Costituzione». A seguire, sempre a Milano, la traccia sulla creatività con il 16,8% e la clonazione nell'ambito tecnico scientifico con il 13,7%. Archiviata la prima prova oggi è la volta dello scritto di indirizzo: la versione di greco al liceo classico e il compito di matematica allo scientifico.riproduzione riservata ®