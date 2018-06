Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La sindaca di Torino Chiara Appendino è andata ieri pomeriggio a Roma a consegnare la candidatura della propria città alle Olimpiadi invernali del 2016. Ma il caso giochi non è chiuso. Appendino era reduce da un vertice di fuoco martedì notte con i compagni di partito pentastellati che osteggiavano la candidatura e lei arrivata addirittura a minacciare le dimissioni, fino alla discesa a Roma. La sindaca ha consegnato al sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, il dossier Olimpiadi. «È andato bene», il commento laconico. Oggi però incontrerà di nuovo la sua maggioranza, che potrebbe dire no ai giochi. Il caos insomma regna ancora sovrano e rischia di trasformare le Olimpiadi sotto la Mole in un'occasione persa per l'amministrazione Cinque Stelle. Appena tre i consiglieri a favore e se, a livello nazionale, il ministro Toninelli si dice pronto a sostenere la proposta di Torino, la base pentastellata, stizzita dagli ultimatum della sua sindaca, intende chiedere conforto niente meno che a Di Maio. (P.Pas.)