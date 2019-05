La sindaca di Roma minacciata dai Casamonica. È stata rinforzata, per motivi di sicurezza, la scorta di Virginia Raggi. La decisione è stata presa dopo presunte minacce di appartenenti al clan. Ad inviare alla Prefettura la segnalazione, sulla base delle affermazioni di una fonte confidenziale della Guardia di Finanza, sono stati i pm della Procura di Roma. Che però non hanno aperto alcun fascicolo di indagine. Intanto, alla prima cittadina sono arrivati attestati di solidarietà bipartisan: dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al presidente pentastellato della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, che ha sottolineato: «Chi lotta veramente la mafia, come Virginia sta facendo a Roma, rischia anche la vita. Virginia Raggi ora vive blindata perché c'è una minaccia concreta nei suoi confronti. La minaccia dei clan dei Casamonica è reale».

Durante l'era Raggi, a fine 2018, furono sgomberate e abbattute otto villette dei Casamonica nel quartiere del Quadraro di Roma. Anche da Zingaretti è arrivata «solidarietà e vicinanza alla sindaca e alla Procura di Roma in questa lotta per la legalità contro le mafie che deve vedere unite tutte le istituzioni». Per il Pd del Campidoglio «le minacce del clan Casamonica a Raggi sono minacce a tutta la città. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla sindaca». Sulla stessa linea anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini: «Solidarietà a Virginia Raggi, minacciata da delinquenti che meritano galera e tolleranza zero». Al coro della politica si sono presto uniti rappresentanti di sindacati, commercianti e industriali romani: da tutti loro vicinanza all'inquilina del Campidoglio.

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA