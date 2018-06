LA SINDACA

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Un miliardo e 250 milioni di euro per rifare tutte le strade di Roma». La stima per risolvere l'emergenza buche nella Capitale è del Sindaco Virginia Raggi, tornata sulla scottante questione delle pessime condizioni del manto stradale capitolino in un incontro con l'Associazione della Stampa estera in Italia: «Stiamo lavorando ma sono 8000 km ha sottolineato la Raggi - Servono 250 milioni all'anno per 5 anni, ci siamo trovati in cassa 18 milioni ma ne abbiamo investiti fino a 30. Presenteremo una piattaforma in cui sarà possibile vedere in diretta le attività dei cantieri». I lavori strutturali necessitano di capitali ingenti e dopo l'inchiesta su Mafia Capitale i dirigenti sentono la pressione: «È vero sono spaventati. Anche perché le gare sono seguite dai ricorsi di chi non ha vinto, poi c'è questo filone per cui si è super controllati. Usciremo con un pacchetto gare, per loro un ulteriore supporto. Cerchiamo di rinforzare tutti gli strumenti per farli lavorare in maniera pacifica».Dopo le buche, un accenno a un'altra emergenza, quella dello smaltimento dei rifiuti: «Ama e Roma devono occuparsi di raccolta e trattamento, le Regioni devono gestire lo smaltimento. Abbiamo chiuso Malagrotta nel 2013. Da allora non è stato fatto nessun atto per l'alternativa alla discarica e non è compito del Comune».riproduzione riservata ®