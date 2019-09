La sfida Salvini-Renzi finisce in tv Si farà da Vespa a metà ottobre

Simone Pierini

Matteo vs Matteo. Renzi contro Salvini. Nel salotto di Bruno Vespa, accompagnati dalle note di Via col Vento. Sarà Porta a Porta lo scenario del confronto tv tra i due sfidanti, pronti a prendersi la scena della prima serata di Rai 1 davanti al pubblico italiano. La data, non ancora definita, oscillerà tra il 15 e il 17 ottobre. Il Matteo della Lega ha quindi accettato la proposta di un faccia a faccia lanciata dal Matteo ex Pd, ora Italia Viva. Un lungo corteggiamento quello di Renzi che fonda le proprie radici già tempo addietro. Il primo no arrivò durante la campagna per le politiche 2018. Che in realtà fu un dietrofront. Perché in principio Salvini aveva accettato salvo poi annullare l'appuntamento a pochi giorni dalla messa in onda. Questa volta però l'ex ministro dell'Interno ha detto sì. Un sì deciso che non sembra presupporre ripensamenti dell'ultima ora. Un sì che sarebbe arrivato attraverso un sms inviato dallo stesso Salvini a Bruno Vespa, poco dopo l'ultimo richiamo al duello lanciato martedì scorso da Renzi dal divano bianco degli studi di via Teulada.

«Mi fa piacere che Salvini abbia accettato la proposta di confronto lanciata a Porta a Porta - ha ufficializzato il leader di Italia Viva attraverso la sua newsletter - Tra il 15 e il 17 ottobre, su Rai 1, finalmente ci confronteremo con l'omonimo. Sarà divertente». Divertente non lo sappiamo ancora. Sicuramente sarà una serata attesa, dai due sfidanti e dagli italiani. Da una parte Salvini alle prese con il suo nuovo (vecchio) ruolo dai banchi dell'opposizione dopo la crisi innescata questa estate che ha portato alla nascita del governo Conte bis. Dall'altra Renzi impegnato a convincere gli elettori a seguirlo nella sua scelta di abbandonare il Partito Democratico per lanciarsi nella nuova avventura con Italia Viva che, proprio ieri, ha preso vita alla Camera abbracciando 25 parlamentari che hanno aderito al movimento. Uno scontro che annullerà le barriere digitali di questi mesi caratterizzati da tweet al vetriolo, accuse e provocazioni, tra i due leader non solo dei loro partiti, ma anche dei social network. Ma anche dei confronti a distanza tra ospitate tv, con Porta a Porta protagonista proprio degli ultimi giorni, e interventi in aula. Questa volta sarà Matteo vs Matteo dal vivo, con Bruno Vespa arbitro della contesa.

E la sfida è già iniziata. Renzi dice «sarà divertente» e Salvini lo pungola: «Mi sfida in tv, perché non anche alle elezioni? Paura?».

Venerdì 20 Settembre 2019

