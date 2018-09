La sfida del fitwalking per battere le leucemie

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliDomenica la terrazza del Pincio a Villa Borghese è pronta ad ospitare la seconda edizione della Fitwalking a sostegno di AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie che da 50 anni promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. La passeggiata solidale non competitiva ha l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere i pazienti oncoematologici e le loro famiglie ed è realizzata con il patrocinio del Comune di Roma e del CONI. Il via della manifestazione alle ore 9 (con partenza ore 10.30) dalla celebre terrazza, che in questo periodo (viste anche le buone previsioni meteo) permette di godere di uno straordinario panorama sul centro città. Centinaia le persone attese per l'evento, soprattutto tanti appassionati per una disciplina, il fitwalking, nata solo qualche anno fa e già molto diffusa proprio perché utile a mantenere il fisico allenato senza compiere sforzi eccessivi. La novità di questa seconda edizione è il doppio percorso: dopo una breve dimostrazione su come si pratica la disciplina, tutti i partecipanti partiranno dalla terrazza per affrontare a scelta il percorso da 5 km o quello da 3 km che si snoderà all'interno del parco, per poi tornare al Pincio.La Fitwalking for AIL sarà inoltre una importante occasione per raccontare i traguardi raggiunti e le ulteriori prospettive nella cura dei tumori del sangue e per informare i pazienti affetti da queste patologie sulla possibilità di condurre una vita attiva, incoraggiandoli proprio alla pratica dello sport. Per l'evento, sulla Terrazza del Pincio verrà allestito un villaggio per l'accoglienza e dove saranno presenti numerosi stand. La partecipazione è aperta a tutti fino a esaurimento dei pettorali e ci si potrà iscrivere al desk AIL sulla terrazza del Pincio sia domani dalle 17 alle 19 sia domenica dalle 9. La quota (10 euro) sarà interamente destinata all'Associazione.