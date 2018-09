La serie B resta a 19 squadre

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Il Collegio di Garanzia del Coni dà il via libera alla prosecuzione del campionato di serie B a 19 squadre, deludendo le speranze di Ternana, Pro Vercelli, Siena, Catania, Novara e Virtus Entella. Ma il suo presidente, Franco Frattini, avrebbe ripristinato il torneo a 22: «Io ho votato contro, per la prima volta nella mia carriera, a una decisione presa a maggioranza», dichiara l'ex ministro degli Esteri. Che in seguito, su twitter, aggiunge amaro: «Una pagina brutta. Sono rattristato che i colleghi abbiamo deciso diversamente».Alla fine 3 giudici (a 2) fanno felice la Lega cadetta («Riduzione prima pietra del cambiamento di un sistema», dichiara il numero uno Mauro Balata) che, dopo la mancata iscrizione di Avellino, Bari e Cesena, si era pronunciata per i blocco dei ripescaggi e che lo scorso 13 agosto, dopo il via libera del commissario straordinario della Federcalcio Roberto Fabbricini, aveva varato il calendario a 19.Tutto parte dalla dichiarazione di «inammissibilità» dei ricorsi proprio contro questo provvedimento. Spiega Frattini: «Secondo il collegio quei ricorsi dovevano essere proposti alla giustizia interna alla Federazione. Inammissibili, quindi, per aver sbagliato il giudice a cui andare. Le squadre potranno, se vorranno, ripartire dal Tribunale Federale Nazionale». Al quale si era già rivolto il Catania, contro le delibere di Fabbricini: udienza proprio oggi alle 14. Gli etnei non si arrendono.Il Collegio del Coni non entra nel merito di chi avrebbe avuto diritto al ripescaggio tra le ricorrenti, con la querelle che riguarda Novara e Catania, prima escluse (per essere state penalizzate negli anni scorsi a causa di illeciti amministrativi) e poi riammesse dagli organi della giustizia calcistica tra le ripescabili. Intanto, stamattina, saranno compilati gironi e calendari della serie C.