La Serie A è fuori controllo: il Governo convoca la Lega Juve-Napoli si gioca, gli azzurri spaventano Allegri (1-1)

Enrico Sarzanini

Gol, emozioni, spettacolo e un pareggio che per la Lazio ha un sapore amaro: all'Olimpico contro l'Empoli finisce 3-3. Avvio choc per i biancocelesti che dopo 8' sono sotto 2-0, ci pensano Immobile e Milinkvovic a riacciuffare il pari. Di Francesco riporta avanti i toscani, prima il gol annullato a Patric per fallo di mano dopo un lunghissimo consulto al Var, poi il rigore sbagliato da Immobile, ci pensa ancora Milinkovic in pieno recupero a trovare un insperato 3-3. Il nuovo anno per i biancocelesti di Maurizio Sarri inizia in chiaroscuro al termine di una gara che conferma pregi e difetti di una squadra che, per ambire all'Europa, in questo mercato di gennaio dovrà essere rinforzata.

Se dalla cintola in su la Lazio costruisce e segna, in difesa la situazione è preoccupante, resta la costante del carattere di una squadra che non molla mai. Da dimenticare la prestazione di Strakosha, che in avvio regala il rigore che sblocca lo score: man of the match questa volta è Milinkovic, che tiene a galla i biancocelesti grazie alla doppietta con cui riacciuffa per ben due volte l'Empoli. Il serbo ruba lo scettro di migliore in campo a Ciro Immobile che, ancora una volta in gol (rete numero 13 in campionato), si è però fatto parare un rigore da Vicario (il secondo stagionale, quindicesimo in carriera) che gli ha negato la gioia dell'ennesima doppietta: «Abbiamo perso due punti per iniziare bene l'anno - sottolinea Milinkovic -, peccato perché abbiamo dato tutto ma non è andata come volevamo. Prendiamoci il punto e impariamo le cose che abbiamo sbagliato, andiamo avanti». Il centrocampista torna sui black out biancocelesti: «È difficile spiegarli, ma arrivano spesso. Bisogna vedere dove abbiamo sbagliato per non ripeterli più. Il carattere c'è, ma non dobbiamo farlo vedere solo quando sei sotto di due gol, serve entrare bene in campo e fare noi gol, se no poi corri tutta la partita, dobbiamo preparare meglio le partite. Voglio il quarto posto ma siamo lontani. Faremo il massimo per arrivarci». Drastico il tecnico Sarri: «Nell'uno contro uno siamo la peggiore squadra in serie A, se stai sotto 2-0 dopo 8' evidentemente c'è un problema, ma io vedo il bicchiere mezzo pieno e dico che abbiamo una grande qualità di gioco ed il secondo tempo è stato di grandissimo livello». Così sul Covid: «Ci devono dire se è pericoloso: allora lockdown e fermiamo tutto. Ma se si tratta di una semplice influenza, andiamo avanti. Il problema è che ogni regione la pensa in maniera diversa e così è dura».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:01

