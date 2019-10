La serie A degli over col vizietto del gol

Un po' ci eravamo abituati già la scorsa stagione, con il re dei bomber a 26 gol che aveva la veneranda età di 36 anni (Fabio Quagliarella). Adesso è diventata un'abitudine. Gli over 30 segnano, e quanto segnano. Non muoiono mai, anzi, sono più decisivi che mai. Pensate a Goran Pandev (36 anni), che brinda con una rete l'esordio di Thiago Motta sulla panchina del Genoa. Pensate a Palacio (37 anni) in rete con il Bologna, con quella sua treccina che sta lì a ricordarci che il tempo è passato ma che certe abitudini non si cambiano. Pensate anche a Edin Dzeko (33 anni), 5 reti (anche ieri in gol), con maschera di Zorro o senza, in 9 partite. Onestamente non lo abbiamo mai visto leader e fortissimo come adesso, nella Roma. Pensate ancora a Gervinho, 32 anni, che segna come e più di un bomber, con la rivelazione Parma. Superati i 30 anni è tornato apposta dalla Cina per riprendere a segnare in serie A. E poi ancora Ilicic (31 anni), Candreva (32 anni) e chissà quanti ne verranno ancora; in fondo, siamo solo alla nona giornata. Resta solo un piccolo dubbio: è tutta esperienza e bravura dei nostri amati over 30 oppure questa nostra serie A non è più quella tosta e terribile di un tempo?

Lunedì 28 Ottobre 2019, 05:01

