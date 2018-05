La Serie A boccia Mediapro

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroROMA - Soltanto versando 1,2 miliardi in sette giorni Mediapro sarà titolare dei diritti della Serie A di calcio per i prossimi tre anni. Una condizione capestro difficilmente realizzabile per la società spagnola, visto che finora non è riuscita neanche a presentare la fideiussione necessaria. E questo ritardo è finito per costare caro. Perché i club hanno urgente bisogno di soldi in vista della chiusura del bilancio e dell'imminente calciomercato. Ieri l'assemblea della Lega Serie A ha approvato all'unanimità la delibera per la risoluzione del contratto con Mediapro, che nel febbraio scorso ha vinto il bando per rivendere come intermediario i diritti tv del campionato. Con l'uscita dalla porta secondaria di Mediapro, si fa forte la posizione di Sky che assieme a Perform (la piattaforma che trasmette in streaming) ha fatto un'offerta vicina ai 950 milioni per il triennio. Sky può trasmettere le partite in pay tv sul satellite e da giugno anche sul digitale terrestre. Tuttavia, essendoci in vigore ancora la legge Melandri che vieta l'esclusiva a un unico broadcaster per più piattaforme, ecco che anche Mediaset Premium torna in partita per assicurarsi un pacchetto di 8 squadre alla cifra di 200 milioni l'anno. Comunque vada a finire la vicenda avrà un seguito tra carte bollate, ricorsi e richieste di danni. Contro gli spagnoli le società in prima linea sono state Roma e Juventus. Tra gli ultimi club a convincersi il Torino di Urbano Cairo.Intanto, al termine dell'assemblea di Lega, arriva l'addio di Malagò nel ruolo di commissario. «Missione compiuta. Ringrazio i miei vice, Nicoletti e Corradi, e il presidente designato Miccichè, che ha avuto pazienza di aspettare la governance».riproduzione riservata ®