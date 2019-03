La sentenza parla chiaro: Maurizio De Giulio si è «lasciato trascinare» da un «impulso cieco e criminale, pur prevedendo le conseguenze gravi e anche mortali» che avrebbe provocato il contatto tra il suo furgone e la moto, nel luglio 2017 a Condove (Torino) in Val di Susa.

È il motivo per il quale il gup di Milano Anna Calabi ha contestato l'aggravante dei futili motivi all'elettricista di Nichelino, nel Torinese, e lo ha condannato a 15 anni e 8 mesi nel processo abbreviato per omicidio volontario aggravato e lesioni aggravate per avere inseguito e poi travolto con il suo van, dopo una lite di viabilità, la motocicletta con a bordo Elisa Ferrero (27 anni, morta sul colpo) e il suo compagno Matteo Penna (31 anni, rimasto ferito gravemente). «Le modalità della condotta di De Giulio - si legge ancora nel documento - lasciano intuire che vi fosse una precisa finalità illecita che aveva sorretto la corsa folle verso il motociclista: la volontà di infliggere una punizione».

