LA SENTENZA

Silvia NatellaA Ostia c'è la mafia. Almeno secondo il Tribunale di Roma, che ha condannato tre esponenti del clan Spada al termine di un processo con rito abbreviato. È la prima volta che per il gruppo attivo sul litorale romano viene emessa una sentenza che riconosce l'associazione di stampo mafioso.Dieci anni e otto mesi di carcere a Massimiliano Spada e Massimo Massimiani e nove anni a Claudio Galatioto. Il Gup Claudio Cappiello ha accolto così le richieste del pm Mario Palazzi e ha anche disposto, dopo l'esecuzione della pena, da uno a tre anni di libertà vigilata.I tre erano stati arrestati nel gennaio scorso durante la maxi-retata Eclissi, che con 32 misure cautelari aveva inflitto una stoccata decisiva all'intero clan. Il processo nei confronti degli altri 27 imputati è attualmente in corso davanti alla III corte d'Assise nell'aula bunker di Rebibbia. I reati contestati a componenti e affiliati vanno dallo spaccio all'estorsione, dall'usura al traffico di stupefacenti. In manette anche Roberto Spada, il titolare della palestra che colpì con una testata un giornalista.La famiglia domina da decenni su Ostia, ma l'articolo 416 bis è comparso per la prima volta nell'ordinanza di arresto di nove mesi fa. La condanna di Spada, Massimiani e Galatioto è stata possibile grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che avrebbero aiutato a ricostruire gli ultimi dieci anni dell'organizzazione criminale subentrata ai Triassi e ai Fasciani. Stando all'ipotesi accusatoria, Massimiliano Spada avrebbe operato nel settore «armi, stupefacenti e intimidazioni», Massimiani, ex membro del clan rivale Baficchio, «esercitava funzioni di supporto nell'esercizio della violenza e nel settore della droga» e Galatioto era deputato al controllo della sale giochi. I primi due erano già stati condannati nell'ambito del processo legato all'estorsione delle case popolari un anno fa, ma con la sola aggravante del metodo mafioso.«Complimenti a tribunale e forze dell'ordine per la condanna per mafia agli esponenti del clan Spada. Non abbassiamo lo sguardo, fuori la mafia da Roma», ha commentato su Twitter la sindaca della Capitale, Virginia Raggi.