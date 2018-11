Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La sedicesima edizione del premio Fabrizio De André arriva all'ultimo atto: le finali delle categorie Musica, Poesia e Pittura si terranno sabato 24 novembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma - Teatro Studio Borgna, alle 21. Biglietti disponibili in prevendita su ticketone.it. Patrocinato dalla Fondazione Fabrizio De André, il premio è realizzato grazie al contributo di Dori Ghezzi (presidente della Giuria) e di Luisa Melis (direzione artistica), e organizzato da iCompany.Nel corso della serata, Mannarino riceverà la Targa Faber (già Premio alla Carriera) mentre alla Bandabardò verrà conferita la Targa Quelli che cantano Fabrizio. L'appuntamento sarà presentato da Diletta Parlangeli. Protagonisti della serata i 13 finalisti della sezione Musica: Augenbliz (L'onda), Beltrami (Inconsapevole), Chiara Effe (La Strada Dei Giardini), Danilo Ruggero (I Figli dei Figli degli Altri), Filippo Villa (Alfista), Flavio Secchi (Moscacieca), Giulia Mei (Vivi, c'hai la vita, deficiente!), Kafka sulla Spiaggia (Shakeisha), Martino Arcobasso (Irrilevante), Misga (Scontrare la morale), Nanco (Ti invito in Abruzzo), Vhsupernova (Come un labirinto), Villazuk (Fiorecrì).